Hip-Hop-Tanzgruppen aus Bad Kreuznach bei WM

Hip-Hop ist mehr als eine Musikrichtung – es ist eine eigene Kultur, entstanden auf den Straßen in New York in den späten siebziger Jahren. Und Hip-Hop ist auch eine Art zu tanzen. Besonders erfolgreich sind da die kleinen und größeren Tänzerinnen und Tänzer der Own Risk Dance School in Bad Kreuznach. Kinder und Jugendliche der Tanzschule treten am 14. August bei der Weltmeisterschaft im englischen Blackpool an. Zwei Tanzgruppen der erfolgreichen Bad Kreuznacher haben sich dafür qualifiziert. SWR Reporterin Sibylle Jakobi hat sich für uns schon mal angeguckt, was die drauf haben:

