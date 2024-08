Aufatmen in Bingen und der Region: Das Heilig-Geist-Hospital ist gerettet, die Finanzierung für die nächsten Jahre steht.

Insolvenzverwalter Jens Lieser hatte am Montag der Gläubigerversammlung den Sanierungsplan für das Heilig-Geist-Hospital in Bingen vorgelegt und die Gläubiger hatten nichts zu meckern: Sie nahmen ihn einstimmig an.

Damit sei das Krankenhaus gerettet, die Weichen für die Sanierungsmaßnahmen gestellt und die Finanzierung gesichert, so der Insolvenzverwalter in einer Pressemitteilung. Das Insolvenzverfahren kann voraussichtlich zum Ende des Monats aufgehoben werden.

Ich freue mich sehr, dass geradezu in Rekordzeit dieses für die Menschen in Bingen und in der Region so wichtige Krankenhaus nunmehr erhalten und fortgeführt werden kann.

Rekommunalisierung des Krankenhauses macht Rettung möglich

Der Sanierungsplan sieht vor, dass die Stadt Bingen und der Landkreis Mainz-Bingen im Zuge einer Rekommunalisierung jeweils 50 Prozent an der Krankenhausgesellschaft übernehmen. Außerdem investieren sie in den kommenden Jahren insgesamt etwa 15 Millionen Euro.

Personal im Heilig-Geist-Hospital wird aufgestockt

Um die Finanzierung für die nächsten Jahre zu sichern, sind verschiedene Maßnahmen geplant. Das Personal wird nicht abgebaut, sondern aufgestockt. So sollen die Ressourcen des Krankenhauses besser genutzt werden, um den Umsatz zu erhöhen und die Pflege zu verbessern.

Orthopädie- und Unfallchirurgie soll ausgebaut werden

Die Anästhesie-Station, inklusive dem Bereich der Beatmung (Weaning), wird fortgeführt und die Zahl der Betten überprüft. Zudem wird der Bereich der Orthopädie und Unfallchirurgie durch weitere Fachärzte und -ärztinnen ausgebaut.

Das Binger Heilig-Geist-Hospital in Zahlen Das Binger Heilig-Geist-Hospital ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung. Es verfügt derzeit über 132 Betten. Rund 300 Menschen sind hier beschäftigt und behandeln im Jahr etwa 5.000 Patientinnen und Patienten auf den Stationen.

(Quelle: Marienhaus-Gruppe)

Rettung der Binger Klinik auch für benachbarte Krankenhäuser wichtig

Das Heilig-Geist-Hospital ist das einzige Krankenhaus mit stationärer Versorgung im Landkreis Mainz-Bingen - nachdem das Ingelheimer Krankenhaus im Jahr 2020 geschlossen wurde. Umliegende Krankenhäuser sind ebenfalls an der Belastungsgrenze, deswegen war es nach Angaben der Verantwortlichen auch so wichtig, das Krankenhaus in Bingen dauerhaft zu erhalten. Im Vorfeld hatte es Befürchtungen gegeben, dass die die Notfallambulanzen in Mainz und Bad Kreuznach völlig überlastet werden könnten, sollte das Heilig-Geist-Hospital geschlossen werden.

Insolvenz-Hiobsbotschaft im März

Im März dieses Jahres war bekannt geworden, dass das Heilig-Geist-Hospital in Bingen pleite ist. Die Marienhaus-Gruppe hatte ein Insolvenz-Verfahren beantragt. Das sei notwendig geworden, weil Gespräche über die Zukunft des Krankenhauses gescheitert waren, hieß es damals von der Geschäftsführung des Binger Krankenhauses.