In der Nacht auf Montag mussten in Mainz eine Stunde lang die Gleise am Mainzer Hauptbahnhof gesperrt werden. Der Feuerwehr war ein Brand in einem Zug gemeldet worden.

Gegen Mitternacht wurde Rauch an einem Zug unweit des Mainzer Hauptbahnhofs gemeldet. Daraufhin sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgerückt. Die Gleise seien sicherheitshalber gesperrt worden, so die Polizei. Kein Feuer - keine Passagiere im Zug Vor Ort stellte sich die Situation als nicht so gefährlich dar: Es handelte sich laut Polizei nur um einen kleinen Schwelbrand – ausgelöst vermutlich durch eine defekte Heizung. Verletzt wurde niemand, zumal sich auch keine Passagiere in dem Zug befanden. Gegen ein Uhr lief im Bahnverkehr alles wieder normal.