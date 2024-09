Unbekannte manipulieren Bankautomaten in Mainz

Eine 42-jährige Frau wollte an einem Bankautomaten in der Mainzer Neustadt Geld abheben. Der Automat kam ihr aber seltsam vor, deshalb alarmierte sie die Polizei.

Die Mainzerin ist am Sonntagmorgen zu dem Bankautomaten in der Mainzer Neustadt gegangen. Noch bevor sie ihre Karte in den Automaten steckte, wurde sie misstrauisch. Ihr fiel ihr ein Zettel auf, der am Bankautomaten befestigt war, erzählte sie der Polizei.

Seltsamer Zettel am Bankautomaten

Darauf stand, dass die Kunden ihre PIN mehrfach eingeben sollen. Die 42-jährige stutzte, weil auf dem Zettel das Logo einer anderen Bank aufgedruckt war. Außerdem wirkte der Karten-Eingabeschacht verändert.

Anstatt den Automaten zu nutzen, rief die Frau die Polizei. Die Einsatzkräfte bestätigten den Verdacht der Bankkundin. Der Geldautomat war manipuliert worden.

Kripo vermutet Skimming-Fall

Die Ermittler vermuten einen sogenannten "Skimming"-Fall. Dabei versuchen die Täter, an die Geheimnummern und Kontodaten ihrer Opfer zu kommen. Die Fahnder untersuchten den Geldautomaten sofort. Außerdem setzte die Bank den Automaten außer Betrieb.

Bankkunden sollen sich bei Kripo melden

Die Polizei bittet jetzt Personen, die am Sonntagmorgen vor 10:50 Uhr an dem Bankautomaten in der Josefstraße in der Mainzer Neustadt Geld abgehoben haben, sich bei der Kripo zu melden.

Wer Verdächtiges an dem Bankautomaten beobachtet hat, soll ebenfalls die Ermittler anrufen. Sie sind unter der Rufnummer 06131 / 65-3633 zu erreichen.