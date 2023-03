per Mail teilen

..Egal wie's Wetter gerade ist, wir haben auf die ein oder andere Weise Frühling.... das bedeutet viele Jungtiere kommen zur Welt - auch die Wildkatze bekommt Nachwuchs.. doch der ist in Gefahr, denn wir Menschen denken bei unserem Waldspaziergang, ach wie süss, ein kleines Kätzchen, ganz allein in der Wildnis, das nehm ich mit... das ist das schlimmste was man tun kann, sagt Revierförster Joscha Erbes aus dem rheinhessischen Alzey:

Abmod: Finger weg von den kleinen Wildkatzen im Wald, für SWR 4/ 1 RLP berichtete Karin Pezold