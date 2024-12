Feuerwehr Mainz rettet 78-Jährigen aus verrauchter Wohnung

per Mail teilen

Die Berufsfeuerwehr hat in der Mainzer Oberstadt einen 78-jährigen Mann aus seiner verrauchten Wohnung gerettet. Zuvor hatten Nachbarn den Notruf gewählt.

Der erste Weihnachtsfeiertag ging für einen älteren Mann in der Mainzer Oberstadt anders zu Ende als geplant. Der 78-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr am Abend offenbar Baguettes in seinem Backofen zubereiten wollen. Doch es dauerte nicht lange, da drang Qualm und Rauch aus der Küche.

Rauchwarnmelder schlägt Alarm

Daraufhin schlug ein Rauchwarnmelder in der Wohnung Alarm. Das hätten auch Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus mitbekommen, berichtet die Feuerwehr. Außerdem hätten sie Hilferufe gehört. Die Nachbarn wählten den Notruf.

Als die Mainzer Feuerwehr wenig später eintraf, sei deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar gewesen und mittlerweile hätten mehrere Rauchwarnmelder im Haus ausgelöst. Die Feuerwehrkräfte mussten sich gewaltsamen Zugang zur Wohnung verschaffen. In der stark verqualmten Wohnung hätten sie den 78-jährigen Mann in einer hilflosen Lage gefunden und nach draußen in Sicherheit gebracht.

78-jähriger Mann kommt ins Krankenhaus

Der ältere Mann wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags in der Mainzer Oberstadt dauerte etwa eine Stunde. Insgesamt waren laut einem Feuerwehrsprecher 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Polizei, vom Rettungsdienst und von den Mainzer Netzen als Energieversorger vor Ort.

Wie groß der Schaden durch den Qualm in der Küche sei, lasse sich noch nicht sagen, so der Feuerwehrsprecher. Die Wohnung sei aber wohl weiter bewohnbar.