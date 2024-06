per Mail teilen

Ein Enterich hat die Einsatzkräfte in Mainz überrascht. Er watschelte langsamen Schrittes in die Fahrzeughalle. Die Feuerwehrleute erkannten schnell, dass mit dem Tier etwas nicht stimmt.

Es war gegen 21:50 Uhr, als die Ente auf das Gelände der Feuerwache in Mainz-Bretzenheim gelaufen kam, so die Feuerwehr in Mainz-Bretzenheim. Da das Tier keine Fluchtreaktionen zeigte, war den Einsatzkräften klar, dass der Enterich Hilfe brauchte.

Enterich wurde zum Tierarzt gebracht

Die diensthabenden Feuerwehrleute tauften den Enterich auf den Namen Rüdiger und brachten ihn schließlich ins Mainzer Tierheim. Dort wird er jetzt versorgt. Wie es Rüdiger jetzt geht, ist momentan noch unklar. Die Feuerwehrleute in Mainz hoffen, dass sich Rüdiger wieder vollständig erholen kann.