per Mail teilen

Ein großer Moment für Werner & Mertz: Am Vormittag wird das Markenzeichen der Firma - der Froschkönig - frisch restauriert enthüllt. Die Skulptur steht jetzt auf einem Turm neben der Konzernzentrale.

Seit Tagen schon kann man es in Mainz sehen: Vor der Zentrale von Werner & Mertz an der Mainzer Rheinallee tut sich was. Auf einem grün-weiß beklebten Turm steht ein verhülltes "Etwas". Unter der Plane gut versteckt befindet sich der frisch restaurierte, denkmalgeschützte rote Frosch – das Markenzeichen von Werner & Mertz.

Froschkönig ist seit 100 Jahren Markenzeichen von Werner & Mertz

Der sogenannte Erdal-Frosch hat große Bedeutung für das Mainzer Familienunternehmen Werner & Mertz. Das Unternehmen gibt es seit mehr als 150 Jahren in Mainz, seit 100 Jahren ist der Froschkönig sein Markenzeichen. Erst war es nur das Logo für die Schuhputzcreme der Marke Erdal, inzwischen ist es aber das Erkennungszeichen des gesamten Unternehmens.

Erdal-Frosch erst grün, dann "königlich"

Anfänglich war der Frosch grün, ab 1919 wurde er dann königlich purpurrot. Im Unternehmen glaubte man an die verkaufsfördernde Wirkung von adligen Attributen. Auf den Erdal-Schuhputzcremedosen stand dann auch "Im Privatgebrauch an Fürstenhöfen".

Für den Froschkönig aus dem gleichnamigen Märchen hatte man sich entschieden, weil der Frosch durch seine Haut gut vor Feuchtigkeit geschützt ist und einen glänzenden Eindruck macht, so wie die Erdal-Schuhcreme auch die Schuhe schützen und glänzen lassen sollte.

Auch die Glasfassade der Zentrale von Werner und Mertz in Mainz ist mit Fröschen verziert. IMAGO IMAGO / imagebroker

Froschturm bleibt im Zweiten Weltkrieg verschont

Nach mehreren Bränden entstand 1918 auf der Ingelheimer Aue in Mainz ein komplett neues Werk von Werner & Mertz. Damals wurden dann auch der sogenannte Froschturm errichtet. Zwar zerstörte 1944 ein Angriff alliierter Bomber mehr als 80 Prozent des Firmengeländes, der Turm mit dem Froschkönig wurde aber verschont. 1960 wurde der Frosch, der aus massiven Beton war, durch einen Kunststoffguss ersetzt. Diesem wurde dann auch ein Lächeln verpasst, vorher hatte der Frosch wohl eher streng dreingeblickt.

Das Mainzer Familienunternehmen Werner & Mertz Werner & Mertz ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Mainz. Es stellt vor allem Reinigungs- und Pflegemittel her. Das Unternehmen geht auf die 1867 gegründete Wachsfabrik "Gebrüder Werner" zurück. Seit 1901 vertreibt Werner & Mertz Schuhcreme unter der Marke Erdal. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Angebot um Haushaltsreiniger erweitert. Die umsatzstärkste Marke ist Frosch, die seit 1986 ökologische Haushaltsreiniger anbietet. Für seine Bemühungen um den Umweltschutz erhielt Inhaber Reinhard Schneider 2019 den Deutschen Umweltpreis. Quellen: Wikipedia/werner-mertz.de

Werner & Mertz fünf Jahre ohne Froschskulptur

Inzwischen gilt der Mainzer Erdal-Frosch als eine der ältesten monumentalen Leuchtreklamen Europas. Bis November 2019 thronte er weiter auf dem Froschturm auf dem Gelände von Werner & Mertz. Für die Restaurierung wurde er dann heruntergeholt und in eine Lagerhalle transportiert, wo sich ein Expertenteam um ihn kümmerte. Die Denkmalschutz-Arbeiten fördert das Land Rheinland-Pfalz mit 50.000 Euro.

Zur Enthüllung am Dienstagvormittag wird unter anderem der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) erwartet.