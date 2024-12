Rathaus der Stadt Mainz

Das Mainzer Rathaus am Rheinufer wurde von dem dänischen Stararchitekten Arne Jacobsen und Otto Weitling entworfen und von 1970 bis 1974 erbaut. Mit dem Zentrum am Brand, dem Hilton-Hotel und der Rheingoldhalle bildet es einen Komplex der Nachkriegsmoderne. Wegen veralteter und nicht mehr funktionsfähiger Haustechnik, schwerer Schäden an den Fassaden sowie Brandschutzmängeln am Gebäude muss das Mainzer Rathaus saniert werden. Der Stadtrat hat für die Gesamtkosten 104 Millionen Euro bewilligt.