In der Nacht auf Sonntag hat es auf dem Gelände eines Autohauses in Worms gebrannt. Fünf Autos sind dabei vollständig ausgebrannt, ein weiteres ist durch Hitzeeinwirkung beschädigt worden, so die Polizei. Das Feuer war mitten in der Nacht von Zeugen gemeldet worden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen möglicher Brandstiftung.