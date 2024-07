Binger Straße in Mainz überraschend komplett gesperrt

per Mail teilen

Das Verkehrschaos in Mainz könnte noch größer werden: Für den

Bau einer neuen Straßenbahntrasse ist die Binger Straße seit Ende Juni einspurig. Das führt schon zu Staus. Seit Dienstagmorgen ist auch noch die Spur stadtauswärts dicht.

Laut der Mainzer Mobilität sind die starken Regenfälle am Wochenende schuld. Sie hätten den Untergrund an der Baustelle in der Binger Straße aufgeweicht und unterspült.

Mehrere Stahlplatten seien wegen des lockeren Untergrunds abgerutscht. Sie lagen dort als Abdeckung über einem Graben einer Fernwärmeleitung. "Die einspurige Fahrbahn stadtauswärts musste deshalb am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr gesperrt werden", so Michael Theurer von der Mainzer Mobilität.

Schon ein Schild auf der Alicebrücke weist daraufhin, dass die Binger Straße voll gesperrt ist. SWR Damaris Diener

Sperrung vorgezogen für Einbau Fernwärmeleitung

Die komplette Sperrung der Binger Straße sei eigentlich für die Nacht von Donnerstag auf Freitag geplant gewesen, erklärt Michael Theurer, um eine neue Fernwärmeleitung einzubauen. Das werde jetzt vorgezogen.

Aktuell gehen die Baufirmen davon aus, dass die Arbeiten bis Donnerstagabend abgeschlossen sind und die Fahrbahn stadtauswärts wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Während der Sperrung wird der Verkehr von der Großen Bleiche über die Gärtnerstraße in die Kaiserstraße um das Stadthaus herum geleitet.

Stadteinwärts gibt es nach wie vor die Umleitung, die seit der Sperrung für den Straßenbahn-Schienenbau gilt.