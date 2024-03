Hobby-Gärtner können sich nun auch in Worms kostenlose Gemüse-Samen ausleihen. Ein Trend, der in anderen Städten schon gut angenommen wird. Das Ganze ist eigentlich ganz einfach.

Ob Tomaten, Gurken oder Bohnen: Kostenfreies Saatgut kann nun auch in Worms ausgeliehen werden. Die Gemüsesorten können auf dem Balkon oder im Garten angebaut und geerntet werden. Die Samen kann man sich auch ohne Mitgliederausweis mitnehmen.

Damit möglichst viele Menschen dieses Angebot nutzen können, muss ein kleiner Teil der Ernte gesammelt werden, um daraus neues Saatgut zu gewinnen. Diese Samen können dann im Herbst wieder in der Stadtbibliothek in Worms abgegeben werden. Partner des Projektes ist der Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt.

Erbsen to go: Annette Nagel betreut das Projekt Saatgut in der Wormser Stadtbibliothek. In der Hand hält sie Erbsensamen, die kostenlos mitgenommen werden können. SWR K. Pezold

Getauscht wird auch in Bad Kreuznach oder Gensingen

In Bad Kreuznach gibt es das Angebot schon seit ein paar Jahren. Genauso wie in der Bibliothek Sprendlingen-Gensingen im Kreis Mainz-Bingen. Heike Walther ist die Leiterin. "Wir bieten das Saatgut seit drei Jahren am Standort in Gensingen an. Im ersten Jahr kamen kaum Samen zurück, weil es so heiß war. Da sind viele Pflanzen vertrocknet. Im vergangenen Jahr wurden uns die Samen etwas spät geliefert." Sie setzt jetzt auf dieses Jahr. In Gensingen gibt es kostenlose Gemüse- und Blumensamen.

Pflanzensamen ausleihen liegt im Trend

In den vergangenen Jahren haben bundesweit immer mehr öffentliche Büchereien Pflanzensamen in ihr Angebot aufgenommen. Das sagte eine Sprecherin des Deutschen Bibliotheksverbandes. "Hintergrund des Trends ist, dass sich immer mehr Bibliotheken mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen", erklärte sie. Leihen statt kaufen sei ohnehin ein Grundsatz von Bibliotheken und das Verleihen von Saatgut ein weiterer Baustein für nachhaltiges Handeln.