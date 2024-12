Apotheken in der Region klagen über eine steigende Zahl an gefälschten Kassenrezepten. Dabei geht es unter anderem um Beruhigungsmittel oder Medikamente zum Abnehmen.



Abnehmspritzen wie Ozempic, Wegovy oder Mounjaro sind beliebt. Doch nicht jeder bekommt sie verschrieben und oftmals sind die Spritzen auch teuer. Das ruft immer wieder Betrüger auf den Plan.

So hatten Unbekannte vor Kurzem an einem Tag in mindestens vier Apotheken in Worms gefälschte Rezepte eingereicht. In zwei Fällen hätten die Mitarbeiter die Medikamente auch ausgegeben, so die Polizei.

Polizei warnt alle Apotheken in Worms

Die Wormser Polizei hat wegen der gefälschten Rezepte ein Warnschreiben unter Apotheken veröffentlichen lassen. Nicht nur die Verschreibung sei häufig gefälscht, sondern auch die Patientendaten auf den Rezepten.

Nach Angaben der Polizei in Worms gab es noch Fälle in Mainz und Landau. Was die Täter angeht, so vermute man, dass sie nicht aus Rheinland-Pfalz stammen.

Apotheker aus Bad Kreuznach entdeckt regelmäßig Fälschungen

Marc Muchow, der Apotheken in Bad Kreuznach, Kirchheimbolanden und in Enkenbach-Alsenborn bei Kaiserslautern betreibt, hat erlebt, dass innerhalb einer Woche in all seinen Filialen Fälschungen aufgetaucht sind.

Dabei sei auffällig, dass an solchen Tagen gleichzeitig andere Apotheken auch mit falschen Rezepten konfrontiert würden. Das stütze die These der Polizei, dass die Täter überregional agieren.