Die Autobahnpolizei hat auf der A61 bei Gundersheim im Landkreis Alzey-Worms einen Autofahrer dabei ertappt, wie er beim Fahren eine Nachricht in sein Handy tippte. Dabei sei er in Schlangenlinien gefahren und auf die andere Fahrspur geraten, so die Polizei. Beim Vorbeifahren erkannten die Polizisten, dass der Mann abgelenkt war. Als sie ihn anhielten, stritt er ab, mit dem Handy hantiert zu haben. Er habe seine Geldbörse vor sich gehalten, erklärte er. Den Mann erwartet ein Bußgeldverfahren.