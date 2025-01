Geldautomatensprengung war gestern, jetzt werden schon ganze Geldautomaten geklaut. Zumindest in Mainz. Dort waren Diebe am Mittwoch am Werk und haben großen Schaden angerichtet.

Unbekannte haben Mittwochmorgen in der Mainzer Altstadt einen mehr als 500 Kilogramm schweren Geldautomaten gestohlen. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die Täter zwischen 7:30 Uhr und 8 Uhr am Tatort. Er befindet sich im Eingangsbereich des Parkhauses Löhrstraße. Diebe wohl mit schwerem Gerät im Einsatz Um den gesicherten Geldautomaten mitnehmen zu können, müssen die Diebe schweres Werkzeug benutzt haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter einige Zeit gebraucht und dabei entsprechenden Lärm gemacht haben. Weil der Automat mehr als 500 Kilogramm wiegt, müssen die Täter zudem ein größeres Fahrzeug gehabt haben, möglicherweise einen Lieferwagen. Schaden in sechsstelliger Höhe Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 100.000 Euro. Sie sucht Zeugen, die in der Löhrstraße in der Mainzer Altstadt im Bereich des Parkhauses am Mittwochmorgen etwas beobachtet haben. Nach Angaben eines Sprechers kommt es sehr selten vor, dass Geldautomaten gestohlen werden.