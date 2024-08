Binsfeldsee bei Speyer: 40-Jähriger tot geborgen

See nach Vermisstensuche wieder freigegeben

Die Polizei hat am Sonntag einen Mann tot aus dem Binsfeldsee bei Speyer geborgen. Er soll dort am Samstagabend baden gewesen sein. Der See war während des Einsatzes gesperrt.

Die Polizei hat am Sonntagmittag einen Mann tot aus dem Binsfeldsee geborgen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 40-jährige Badegast seit Samstag vermisst. Laut Zeugenaussagen sei der Mann am Samstagabend schwimmen gewesen und danach nicht wieder aufgetaucht. Am Samstagmorgen hat die Polizei eine große Suche nach dem Mann im Bereich des Sees gestartet. DLRG und THW am Binsfeldsee im Einsatz Für die Dauer des Einsatzes war der gesamte Binsfeldsee am Sonntag gesperrt. Die Polizei war mit einem Hubschrauber im Einsatz. Neben der Polizei sind auch Einsatzkräfte des THW sowie der DLRG mit Booten und Tauchern an der Suche beteiligt gewesen. Inzwischen ist der Einsatz im Bereich des Sees beendet. Gegen 15 Uhr hat die Polizei den Binsfeldsee für Badegäste wieder freigegeben. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen.