Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wählt neuen Bürgermeister

Die Menschen in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wählen am Sonntag einen neuen Bürgermeister. Ins Rennen gehen eine Frau und vier Männer. Der Amtsinhaber tritt nicht mehr an.

Auf dem Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) stehen fünf Namen. In alphabetischer Reihenfolge treten an: Hermann Augspurger (FWG), Martin Blankemeyer (GRÜNE), Heiko Drieß (FDP), Kathrin Flory (SPD) und Matthias Neufeld (CDU). Bad Bergzabern wählt neuen Bürgermeister Insgesamt sind rund 20.000 Menschen wahlberechtigt. Sie können ihre Stimmen zwischen 8 und 18 Uhr in den Wahllokalen abgeben. Bei der letzten Wahl vor sieben Jahren lag die Wahlbeteiligung bei rund 48 Prozent. Bekommt keiner der Kandidierenden am Sonntag die absolute Mehrheit, gehen die beiden mit den meisten Stimmen in eine mögliche Stichwahl. Die ist für den 6. November angesetzt. Das Schloss in Bad Bergzabern: Hier sitzen Bürgermeister und Verwaltung der Verbandsgemeinde. Archiv Tourismusverein SÜW Bad Bergzabern e.V. - Fotograf Jochen Anthes Verbandsbürgermeister Hermann Bohrer (SPD) tritt ab Der bisherige Verbandsbürgermeister Hermann Bohrer (SPD) tritt nach 13 Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl an. Der Bürgermeister leitet die Verwaltung der Verbandsgemeinde und und vertritt diese nach außen.

Sendung am Sa. , 15.10.2022 10:00 Uhr, Sprechstunde, SWR4 Rheinland-Pfalz