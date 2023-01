Das Bistum Speyer gedenkt des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI.: Für viele war Benedikt XVI. ein besonderer Papst - besonders weil er ein deutscher Papst war.

Bischof Wiesemann würdigte Benedikt als "brillianten Theologen", der es geschafft habe, "die Kraft des Glaubens in das Leben hinein zu bringen". Er ordnete an allen Kirchen Trauerbeflaggung an. Außerdem sollen die Gläubigen in allen Gottesdiensten für Benedikt beten. Im Speyerer Dom liegt ein Kondolenzbuch aus.