Das sagen die Bad Dürkheimer

Auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim kostet das Parken seit heute Geld. Für ein Tagesticket fallen 3 Euro an, ein Monatsticket kostet 15 Euro. Insgesamt gibts es auf dem Wurstmarktplatz, wo alljährlich im September das größte Weinfest der Welt gefeiert wird, 1400 Parkplätze. Auf 230 davon, darf man mit Parkscheibe 3 Stunden kostenlos parken. Elektrofahrzeuge und Lastenfahrräder sind generell gebührenfrei. Heute, am ersten Tag der Gebührenpflicht, lösten viele am Parkautomaten ein Monatsticket: