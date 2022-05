Bei dem Schwelbrand am Dienstag-Morgen in einer Trafostation in Lambsheim ist ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Stadtwerke Grünstadt ist der Auslöser des Brandes unbekannt. Durch geschmolzenen Kunststoff habe sich viel Rauch entwickelt. Der Stromausfall sei schnell behoben worden, außer dem Pumpwerk des Bewässerungsverbandes seien am Vormittag alle Lambsheimer Haushalte wieder am Netz gewesen. Der Brand hatte nach Angaben der Pfalzwerke Netz AG auch Folgen für umliegende Gemeinden. Kurz nach 8.00 Uhr habe er eine Störung im Netz verursacht. Dadurch sei der Strom auch in Teilen von Maxdorf, Ruchheim, Frankenthal, Ellerstadt, Birkenheide und Fußgönheim ausgefallen. Der Stromausfall habe zwischen einer Minute und einer Stunde gedauert.