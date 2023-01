Toter bei Hausbrand und brennendes Auto

Bei Speyer hat es am Mittwoch gleich zweimal gebrannt: Am Morgen in einem Wohnhaus in Römerberg und am Mittag auf der B39.

Bei dem Brand in Römerberg-Heiligenstein im Rhein-Pfalz-Kreis ist am Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Nach Auskunft der Polizei war das Feuer in der Wohnung eines Wohn- und Geschäftshauses um kurz vor 7.30 Uhr gemeldet worden. Römerberg: Todesursache noch unklar Bei dem Toten handele es sich vermutlich um den 71-jährigen Bewohner. Woran er gestorben ist, ist noch unklar. Laut Staatsanwaltschaft Frankenthal ist auch noch nicht entschieden, ob der Leichnam des Mannes obduziert wird. Ein Brandsachverständiger werde vor Ort in Römerberg-Heiligenstein nach der Ursache für das Feuer suchen. Laut Polizei waren durch den Brand eine zweite Wohnung und eine Gastwirtschaft in dem Haus so stark verrußt, dass sie zunächst nicht genutzt werden konnten. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 200.000 Euro. Auto steht auf Bundesstraße bei Speyer in Flammen Glimpflich ging dagegen ein Autobrand auf der B39-Anschlussstelle bei Speyer in Richtung Baden-Württemberg aus. Denn der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr Speyer war nach eigenen Angaben um kurz vor 12 Uhr alarmiert worden, weil dort ein Pkw brennend auf einem Fahrstreifen stand.Während der Löscharbeiten war die B39 eine knappe Stunde gesperrt.