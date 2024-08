Bei einem Unfall in Ludwigshafen ist in der Nacht zu Montag ein Mann gestorben, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, passierte der Unfall an der Kreuzung Saarlandstraße und Stifterstraße. Dort sei der 36-jährige Mann mit seinem Audi A7 mit einem VW Golf zusammengestoßen. Der Audi-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Insassen des Golfs, ein Mann und eine Frau, wurden laut Polizei bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, wird noch ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden.

Die Straße rund um die Unfallstelle war wegen der Untersuchungen und der Aufräumarbeiten bis 4 Uhr gesperrt. Ein Gutachter wurde nach Polizeiangaben hinzugerufen, um die Unfallursache zu klären.