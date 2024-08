Zug streift 92-jährige Frau mit Rollator in Jockgrim

Eine 92-jährige Frau ist am Donnerstag in Jockgrim (Kreis Germersheim) von einer Lokomotive erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte sie mit ihrem Rollator einen geschlossenen Bahnübergang überquert.

Genau in dem Moment, als die 92-jährige Frau in Jockgrim über die Schienen laufen wollte, sei eine Güterzug-Lokomotive mit rund 90 Stundenkilometern gekommen, so eine Polizeisprecherin. Der Lokführer machte laut Polizei eine Vollbremsung, aber die Frau wurde dennoch gestreift und stürzte zu Boden. Die Seniorin erlitt Schürfwunden am Rücken. Sie sei wegen ihres hohen Alters und des Schocks, unter dem sie stand, in ein Krankenhaus gekommen.

Verspätungen im Zugverkehr

Warum sie die Schranke und auch die rote Ampel am Bahnübergang ignoriert hat, ist nicht klar. Die Bahnstrecke war nach dem Unfall für knapp eine Stunde voll gesperrt. Laut Polizei verspäteten sich fünf Züge – einige davon deutlich.