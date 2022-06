per Mail teilen

Die Tennisspielerin Nastasja Schunk aus Ludwigshafen ist bei einem Turnier in in Wimbledon der ersten Runde ausgeschieden. Sie unterlag Mihaela Buzarnescu aus Rumänien mit 6:4 und 6:2. Die 18-jährige gilt als großes Talent und hatte es zum zweiten Mal in das Hauptfeld eines Grand Slam-Turnieres geschafft. Nastasja Schunk hatte im vergangenen Jahr das Finale der Tennis-Juniorinnen erreicht.