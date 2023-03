Speyer bekommt "Brezelbu"-Ampel

In Neustadt ist es die Weinprinzessin, in Landau ein Dromedar, und in Frankenthal grüßt das Strohutfestmännchen. Nun bekommt auch Speyer seine eigene Ampelfigur: den "Brezelbu".

Der Speyerer Stadtrat hat am Donnerstagabend einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung zugestimmt: Insgesamt sechs Fußgängerampeln in der Innenstadt sollen bis zum nächsten Brezelfest entsprechend umgerüstet werden. Ursprünglich kam der Vorschlag von der Speyerer Wählergruppe (SWG). Die Kosten für die Maßnahme liegen bei rund 6.000 Euro.

So sollen die Brezelbu-Ampeln aussehen Stadt Speyer

Speyer und die Brezeln

Manche Speyerer glauben ja, dass das Laugengebäck im Mittelalter in ihrer Stadt erfunden wurde - und konkurrieren damit mit Kommunen in Baden-Württemberg und Bayern. In jedem Fall ist der Brezelbu das Maskottchen des Speyerer Verkehrsvereins, der das Brezelfest veranstaltet: ein leicht korpulentes Männchen mit Strubbelkopf und Hut, das eine Brezel in die Luft hält...eine bereits angebissene Brezel. "Ein Pfälzer halt", lacht Uwe Wöhlert, der Vorsitzende des Speyerer Verkehrsvereins: "Der ist kräftig und trinkt und isst gern!“ Der Verkehrsverein musste die Verwendung erst genehmigen, der Brezelbu begleitet ihn als Maskottchen nun schon seit über 50 Jahren. "Wir haben uns sehr über die Initiative gefreut. Zumal die Ampeln alle in der Nähe der großen touristischen Hotspots sind. Je mehr Leute dadurch auch auf das Brezelfest aufmerksam werden, desto besser."

Die Ampeln stehen entlang der Strecke des traditionellen Brezelfest-Umzugs. Verkehrsverein Speyer

Wobei sich das Brezelfest in den vergangenen Jahren nicht gerade über mangelnde Aufmerksamkeit beklagen konnte: Es ist eines der größten Volksfeste am Oberrhein und zieht jedes Mal bis zu 300.000 Besucher nach Speyer. Das Brezelfest 2023 startet am 6. Juli.