Lambrecht: 64-Jähriger aus Seniorenheim wird vermisst

Die Polizei sucht nach einem 64 Jahre alten Senior aus Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim), der seit Montag vermisst wird. Zuletzt war er am Morgen in seinem Seniorenwohnheim gesehen worden.

"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 64-Jährige in einer hilflosen Lage befindet", teilte die Polizei am Dienstag mit. Laut Polizei lebt der Mann in einem Seniorenwohnheim in Lambrecht und wurde dort am Montag um 9:30 Uhr zuletzt gesehen.

Vermisster leidet an beginnender Demenz

Die Polizei suchte unter anderem mit Hilfe von Hunden nach dem Mann. Leider blieb dies bislang erfolglos. Jetzt sollen sogenannte Hinwendungsorte abgesucht werden, also Orte in der Nähe, wo Verwandte des Mannes wohnen.

Laut Polizei leidet der Mann an einer beginnenden Demenz, sei orientierungslos und geistig behindert. Er spreche kaum deutsch. Der Mann hat einen Dreitagebart und trug zuletzt ein rot-braunes Holzfällerhemd und eine lange Hose mit Tarnmuster. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe und um Hinweise.