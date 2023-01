Landau bekommt neuen Seniorenbus

Rund fünf Monate nach dem Start des Projekts zieht der ehrenamtliche Trägerverein eine positive Bilanz. Jetzt übergeben Sponsoren dem Verein einen neuen Kleinbus.

"Wir sind mittlerweile bei fast jeder Fahrt ausgebucht", sagt Rolf Lüchow. Er ist Vorsitzender des Bürgervereins Landau und hat die Seniorenbus-Idee selbst mit ins Leben gerufen. Der Bus holt ältere Menschen aus Landau an ihrer Haustüre ab und bringt sie innerhalb des Stadtgebiets wohin sie wollen. "Die meisten fahren zum Arzt oder Einkaufen, aber wir fahren sie auch gerne zu ihrem Kaffeekränzchen", sagt Lüchow.

Mit dem Seniorenbus sollen ältere Menschen, die Probleme mit dem Weg zur nächsten Bushaltestelle oder mit dem Umsteigen haben, weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Die Fahrten sind für die Bürger kostenlos. Im August 2022 war der Bus zunächst einmal pro Woche gefahren. Wegen der hohen Nachfrage fährt er jetzt dienstags und donnerstags jeweils 14 Touren.

Alter Bus musste ersetzt werden

Der alte Bus hat jetzt aber ausgedient. Heute übergeben Sponsoren dem ehrenamtlichen Verein einen neuen Bus. "Leider ist der neue Bus etwas kleiner", sagt Rolf Lüchow, Vorsitzender des ehrenamtlichen Vereins. "Statt acht finden hier nur noch sieben Fahrgäste Platz." Der alte Bus habe zwar immer zuverlässig funktioniert. Er sei aber inzwischen mehr als 400.000 Kilometer gefahren und müsse deswegen ersetzt werden. Eine Firma hatte dem Verein den ausgemusterten Bus geliehen.

Ausweitung des Angebots nur mit mehr Helfern

Am liebsten würde der Verein die Busfahrten auch noch an einem dritten Tag in der Woche anbieten. Wenn die Nachfrage weiter so steige wie bisher, sei das auch nötig, um nicht zu oft Menschen abweisen zu müssen. "Dazu fehlen uns aber eindeutig die Leute", sagt der Vorsitzende Lüchow. "Wir brauchen vor allem noch Helfer am Telefon. Die müssen die Anmeldungen der Fahrgäste entgegennehmen."