Ehemaliger Kinderchor "Pfälzer Weinkehlchen" tritt wieder auf

Die Kinder sind inzwischen Erwachsene - zu ihrem 75. Chor-Jubiläum treten die Pfälzer Weinkehlchen aus Neustadt an der Weinstraße aber nochmal auf. Und zwar mit altbekannten Liedern.

Vor fünf Jahren hat der Chor aufgehört, sich regelmäßig zu treffen. "Es haben sich leider nicht mehr genug Kinder beteiligt", sagt Claudia Albrecht vom Vorstand der Pfälzer Weinkehlchen.

Das Projekt ganz aufzugeben, kommt für sie aber nicht infrage. 75 Jahre nach der Gründung kommen deswegen jetzt viele ehemalige "Weinkehlchen" in Neustadt zu einem Jubiläumskonzert zusammen.

Die gleichen Lieder wie damals

Das Repertoire der Pfälzer Weinkehlchen hat sich nicht verändert. Sie singen weiterhin alte Kinderlieder auf Pfälzisch. Und die seien heute aktueller denn je, sagt Claudia Albrecht.

"Wir reden heute von Klimawandel und Naturkatastrophen. In der Zeit, in der wir gesungen haben, da hat man den Wald und die Natur besungen. Man hatte eine andere Wertschätzung für die Natur als heute."

Alles kommt wieder, wie in der Mode. Auch dass sich Kinder für Volkslieder begeistern.

Bessere Zeiten für die Pfälzer Weinkehlchen. Ihre treuesten Mitglieder treten fünf Jahre nach dem Ende des Kinderchors wieder auf.

Dass die Lieder teilweise aus dem 16. Jahrhundert stammen, sei deshalb nicht unmodern. "Wir sind überzeugt, dass alles wiederkommt. Wie in der Mode. Das kann ein Jahr, oder auch 20 Jahre dauern, aber es wird wiederkommen." Irgendwann, so hofft sie, werden auch wieder Kinder mitmachen wollen. "So lange halten wir durch. Wenn unsere Stimmen mitmachen."

Die Pfälzer Weinkehlchen treten am Samstag um 18 Uhr im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße auf. Der Eintritt kostet zwölf bis 15 Euro.