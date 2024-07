BASF - Umsatz geht weiter zurück, Gewinn stagniert

Die BASF arbeitet an ihrem Sparprogramm für ihr Stammwerk in Ludwigshafen. Ende September soll bekannt gegeben werden, wie der Konzern den Standort wieder profitabel machen will.

Welche weiteren Anlagen abgestellt werden, wie viele Jobs in Ludwigshafen zusätzlich wegfallen - zu alldem wollte BASF-Vorstandchef Markus Kamieth heute bei der Präsentation der Quartalszahlen nichts sagen. Am 27. September soll es konkrete Informationen geben, wie genau der erneute Sparprozess umgesetzt werden soll. Die Kosten sollen jährlich um eine Milliarde Euro sinken. Und das sei keinesfalls ein leichter Prozess, so Kamieth. Wörtlich sagte er: „Wir müssen jeden Stein umdrehen“. Weitere Anlagen werden wohl still gelegt und auch Stellen gestrichen. Aber der Kern des Stammwerks sei wettbewerbsfähig und das sei die gute Nachricht, so Kamieth. Es gebe auch positive Signale bei den Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern über eine neue Standortvereinbarung.