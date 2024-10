Polizeieinsatz in Südpfalz ausgelöst

Ein 17-Jähriger ist laut Polizei am Montagabend mit einem zwei Jahre älteren Jugendlichen in Annweiler in Streit geraten. Plötzlich richtet dieser ein Gewehr auf ihn.

Der 17-Jährige ging am Wohnhaus des 19-jährigen Mannes in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) vorbei und die beiden gerieten in Streit. Warum das ist der Polizei nicht bekannt. Auch ob die beiden Jugendlichen sich kannten, ist zurzeit noch unklar. Im Verlauf des Streits holte der 19-Jährige nach Angaben einer Polizeisprecherin eine Waffe hervor und zielte auf den 17-Jährigen. Dieser dachte, es sei eine Schrotflinte und rief die Polizei. Gewehre als Dekoration an der Wand Am Montagabend stellten die Einsatzkräfte gleich mehrere täuschend echt aussehende Waffen bei ihm sicher, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Wohnung des Besitzers der vermeintlich scharfen Waffe wurde von den Beamten durchsucht. Wie die Polizeisprecherin dem SWR sagte, hingen an der Wand drei täuschend echt aussehende Dekorationswaffen. Laut Polizei handelte es sich um Modelle von Vorderladern, also von historischen Waffen, die durch die Mündung geladen werden. Obwohl von diesen Dekorationsgegenständen keine Gefahr ausging, wurde gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.