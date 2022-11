Haßloch: Heizungsradiator setzt Haus in Brand

per Mail teilen

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Haßloch ist am Sonntag ein erheblicher Sachschaden entstanden. Laut Polizei ist ein Heizungsradiator schuld.

Die Feuerwehr Haßloch wurde am Sonntagabend alarmiert, in der Ludwigstraße brenne ein Haus. Als sie eintraf, schlugen die Flammen bereits im Erdgeschoss aus den Fenstern. Alle Bewohner hätten sich aber rechtzeitig ins Freie retten können. Der Einsatz zog sich über mehrere Stunden und konnte laut Feuerwehr erst am frühen Montagmorgen beendet werden.

Worauf man bei Heizungsradiatoren achten sollte

Wie die Polizei mitteilt, war ein Heizungsradiator in Brand geraten - ein elektrisch betriebener Heizkörper. Heizungsradiatoren und Heizlüfter erfreuen sich aktuell vor dem Hintergrund der Energiekrise großer Beliebtheit. Energieberater raten allerdings wegen der hohen Stromkosten davon ab, einen Radiator als Heizungsersatz zu nutzen. Die Feuerwehr Haßloch warnt: Wenn man solche Geräte wieder in Betrieb nimmt, beispielsweise, weil sie den Sommer über im Keller waren, müssen sie überprüft werden. Insbesondere das Kabel sollte auf Knicke und etwaige Brüche kontrolliert werden.