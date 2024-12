Last Minute: Gemeinsam Heiligabend in der Pfalz feiern

Sie haben noch Niemanden, mit dem Sie an Heiligabend feiern können? Da sind Sie nicht allein! Und wenn Sie raus wollen aus dem Schneckenhaus, gibt es noch Angebote für Kurzentschlossene.

Egal, ob die Familie im Ausland sitzt, der Ehepartner verstorben ist oder einfach gerade keiner da ist, mit dem man an Heiligabend feiern kann. In der Pfalz muss niemand das Weihnachtsfest alleine verbringen. Denn es gibt Alternativen. Beispielsweise in Speyer, Römerberg, Landau oder Ludwigshafen.

Speyer: "Aktion Weihnachtslicht" lädt ein

Bereits zum 18. Mal findet die "Aktion Weihnachtslicht" in Speyer statt. Menschen, die an Weihnachten nicht alleine sein möchten, knapp bei Kasse sind oder einfach mit anderen zusammen feiern wollen, sind herzlich ins Gemeindezentrum der St. Hedwigskirche eingeladen. Die Veranstaltung beginnt an Heiligabend um 17 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße.

Gastgeberin Ellen Korelus-Bruder und ihre Familie möchten wieder einmal für ein unvergessliches Weihnachtsfest sorgen. Neben einem traditionellen Festessen mit Gans dürfen sich die Gäste auch auf den Besuch des Weihnachtsmanns freuen, der Geschenke an Groß und Klein verteilt. Eine Anmeldung ist nicht nötig, man kann einfach vorbeikommen.

Gastgeberin in Speyer: Zuhause für Geflüchtete

"Es gibt jedes Jahr besondere Momente", erzählt Korelus-Bruder im Gespräch mit dem SWR. So habe ein ukrainischer Teilnehmer im vergangenen Jahr gesagt, er habe sich nach seinem Besuch bei der "Aktion Weihnachtslicht" zum ersten Mal in Deutschland wirklich Zuhause gefühlt.

"Es gibt jedes Jahr besondere Momente."

In diesem Jahr unterstützt auch die Soziale Anlaufstelle Speyer (SAS) die Aktion, sodass noch mehr Helfer dabei sind. Möglich wird die Feier durch zahlreiche Sach- und Geldspenden. Spenden können am 23. Dezember ab 14 Uhr im Gemeindezentrum St. Hedwig abgegeben werden.

Römerberg: Weihnachtsfest für Einsame

Auch in Römerberg wird Heiligabend gemeinsam gefeiert. Stefanie Ackermann und Joanna Mrozik laden zum zweiten Mal zu einem besonderen Weihnachtsfest ein.

Joanna Mrozik, die ursprünglich aus Polen stammt, erklärt, dass ihr Weihnachten sehr wichtig sei, und sie etwas für Menschen tun wolle, die an diesem Abend niemanden haben. So entstand gemeinsam mit Stefanie Ackermann die Idee, ein Weihnachtsessen für alle zu organisieren.

Organisatorinnen sammeln Spenden für Obdachlose

Dieses Jahr findet das Fest im Vereinsheim des TuS Mechtersheim statt. Für 15 bis 20 Euro können die Gäste ein festliches Menü genießen, bestehend aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Der Erlös wird an Obdachlose in Speyer gespendet.

Doch auch Menschen ohne Budget für das Menü sind willkommen. Der Schwerpunkt liege auf der gemeinsamen Zeit. Eine besondere Aktion in diesem Jahr ist das Schrottwichteln: Jeder Gast kann eine kleine, möglichst unnütze oder skurrile Kleinigkeit mitbringen, die dann gewichtelt wird.

Anmeldung: Weihnachtsfest in Römerberg Anmeldungen sind noch bis zum 20. Dezember möglich bei: Stefanie Ackermann: 0151 22 95 98 23 oder ackermann.stefanie@t-online.de

Joanna Mrozik: 0177 59 01 199 oder joanna.mrozik@mein.gmx

Landau: Gäste und Gastgeber finden zueinander

In Landau vermittelt Diakon Markus Heumüller von der Pfarrei St. Augustinus zusammen mit der Caritas zwischen Menschen, die Weihnachten in familiärer Atmosphäre feiern möchten. Das Angebot richtet sich sowohl an Gastgeber, die an Heiligabend gerne einen Gast aufnehmen würden, als auch an Gäste, die den Abend in Gesellschaft verbringen möchten.

Die Aktion ist nicht nur auf Heiligabend begrenzt, sondern erstreckt sich auch auf den Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag.

Anmeldung: Weihnachtsfest in Landau Interessierte können sich noch bis zum 20.Dezember per E-Mail an Markus Heumüller wenden und angeben, ob sie als Gastgeber oder Gast teilnehmen möchten: markus.heumueller@bistum-speyer.de.

Gemeinsam Weihnachten feiern in Landau

In der Stadtmission, dem Gemeindehaus der Stiftskirche und im Karl-Trautwein-Haus gibt es gemeinsame Weihnachten für Bedürftige und Menschen die sich alleine fühlen. Für Menschen, die nicht mobil sind soll es einen Fahrservice geben. In der Stiftskirche gibt es ein Gesprächsangebot.

Anmeldung: Gemeinsam Weihnachten feiern Auch kurzfristige Besucher seien willkommen, sagen die Verantwortlichen. Trotzdem bitten sie um eine Voranmeldung beim Gemeindebüro unter 06341 62 08 06. Die Plätze bei der Stadtmission sind zum Beispiel schon fast ausgebucht.

Ludwigshafen: 30 Jahre Suppenküchen-Weihnacht

Bereits zum 30. Mal findet die Suppenküchen-Weihnacht in der Apostelkirche in Ludwigshafen-Hemshof statt. Vera Klaunzer, Leiterin der Suppenküche, erklärt dem SWR, dass sie vor allem den Menschen, die die Suppenküche das ganze Jahr über besuchen, eine schöne Feier ermöglichen möchten. Selbstverständlich seien aber auch andere Bedürftige herzlich willkommen.

Neben einem warmen Festessen mit gemütlichen Beisammensein erwartet die Gäste eine liebevolle Atmosphäre. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr mit einer Andacht vor den Räumen der Suppenküche.