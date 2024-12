per Mail teilen

Von Koblenz über Linz bis in den Westerwald - hier finden Sie verschiedene Angebote für ein gemeinschaftliches Weihnachtsfest.

Gerade in der Weihnachtszeit wird die Einsamkeit für viele Menschen spürbar. Vor allem ältere Menschen sind oft allein und wissen nicht, wie sie die Feiertage verbringen sollen. Umso wichtiger, dass es Angebote gibt, die Alleinstehende an Heiligabend zusammenbringen. In der Region Koblenz gibt es zahlreiche Ehrenamtliche, die sich solchen Projekten angenommen haben:



Seit 1969 gibt es in Koblenz den "Heiligabend der Gemeinschaft". Er wird von der Caritas und den evangelischen und katholischen Gemeinden der Stadt organisiert. Das Programm startet um 15 Uhr im Klangraum des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums. Bei Kaffee, Kuchen, alkoholfreien Getränken und einem Imbiss können Alleinstehende den Heiligabend gemeinsam verbringen. Für eine festliche Stimmung sorgen musikalische und künstlerische Beiträge der Ehrenamtlichen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Festlicher Abend für Alleinstehende in Neuwied

In Neuwied öffnet das Friedrich-Spee-Haus wieder seine Türen. Unter dem Titel "Heiligabend für Alleinstehende" lädt die katholische und evangelische Gemeinde in Kooperation mit der Caritas zum festlichen Beisammensein ein. Auf die Gäste warten von 18:45 Uhr bis 21:30 Uhr Speisen, Getränke und ein weihnachtliches Programm. Interessierte können sich bis zum 18. Dezember bei der Pfarrei St. Matthias oder der Caritas in Neuwied anmelden.

Heiligabend im Katharinenhof in Linz am Rhein

Wer in Linz am Rhein noch nach einem weihnachtlichen Zusammensein sucht, wird im Katharinenhof fündig. Organisiert wird das Fest von der evangelischen Trinitatis Gemeinde und bietet den Gästen von 17 bis 20 Uhr Essen, Gebäck, Kaffee, Tee und Wein. Für den Abend wird ein Fahrdienst eingerichtet. Wer mit dabei sein will, kann sich bis zum 16. Dezember anmelden, aber auch Kurzentschlossene sind willkommen.

"Wäller helfen" einsamen Menschen an Weihnachten im Westerwald

Auch im Westerwald setzen sich Ehrenamtliche dafür ein, dass Menschen den Heiligabend nicht alleine verbringen müssen. Seit vergangenem Jahr hat der Verein "Wäller helfen" die Organisation des Festes in Hachenburg übernommen. Dieses Jahr wird die Aktion das erste Mal auch in Montabaur stattfinden. Die Ehrenamtlichen planen ein abwechslungsreiches Programm mit einem Weihnachtsessen. Interessierte können sich bei der Tafel in Montabaur und Hachenburg anmelden.

Ein weiterer Heiligabendtreff im Rhein-Lahn-Kreis

Im Rhein-Lahn-Kreis konnte nun auch Katzenelnbogen für den Heiligabend in Gemeinschaft gewonnen werden. Die gemeinsamen Heiligabend-Feiern werden von dem Seniorenbüro "Die Brücke" organisiert und finden bisher jedes Jahr in Nastätten, Nassau und Lahnstein statt. Nach Kaffee und Kuchen, einer Andacht oder einem Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Abendessen. Auf der Internetseite des Seniorenbüros finden Interessierte alle Infos zum Abend und zur Anmeldung.

Gemütlicher Heiligabend in Kastellaun

Am 24. Dezember öffnet der katholische Pfarrsaal in Kastellaun seine Tore für einen Heiligabend in Gemeinschaft. Die Gäste können sich ab 19 Uhr auf gute Gespräche und einen Imbiss freuen. Bis zum 20. Dezember können sich Interessierte bei Friedbert Christmann anmelden (Tel.: 06762/951212). Wer spontan Interesse hat, kann auch gerne ohne Anmeldung vorbeikommen.