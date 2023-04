Sparprogramm, Stellenabbau, Verluste: Hauptversammlung der BASF in schwierigen Zeiten

Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hat seine Aktionäre am Donnerstag zur Hauptversammlung in den Mannheimer Rosengarten eingeladen. Der Konzern kämpft gerade mit großen Herausforderungen.

Sparprogramm, Stellenabbau, mehr als eine halbe Milliarde Euro Verlust im vergangenen Jahr: Es sind schwierige Zeiten, in denen das Unternehmen seine Aktionärinnen und Aktionäre zur Hauptversammlung in das Kongresszentrum im Mannheimer Rosengarten geladen hat.

Es ist die erste Hauptversammlung in Präsenz nach Corona. Die letzte "analoge" Hauptversammlung hatte 2019 stattgefunden. Im vergangenen Jahr war der Ludwigshafener Chemiekonzern in die roten Zahlen gerutscht: Die BASF bezifferte den Verlust auf 627 Millionen Euro.

Abschreibungen auf Wintershall Dea und Nord Stream AG

Grund für die hohen Verluste sind Abschreibungen auf das Russland-Geschäft der Tochter Wintershall Dea. Außerdem fielen Abschreibungen auf die Nord Stream AG an. Allein im vierten Quartal betrugen die Abschreibungen insgesamt 5,4 Milliarden Euro. Wintershall Dea plant den Angaben zufolge einen vollständigen Rückzug aus Russland.

BASF in Ludwigshafen: Sparprogramm und Stellenabbau

Bereits im vergangenen Herbst hatte die BASF umfassende Einsparungen angekündigt. Bei der Bilanzpressekonferenz im Februar sagte Vorstandschef Martin Brudermüller, das Unternehmen gehe von mehr als 500 Millionen Euro aus.

Gleichzeitig kündigte der Konzern an, 2.500 Stellen abzubauen, 1.800 davon in Ludwigshafen. Allein in der Produktion sollen 700 Stellen gestrichen werden, weil mehrere Anlagen auf dem Werksgelände in Ludwigshafen abgeschaltet werden.

Spitzenmanagerin Saori Dubourg nicht mehr bei der BASF

Kurz zuvor war überraschend Spitzenmanagerin Saori Dubourg aus dem Vorstand ausgeschieden. Dubourg hatte ihre gesamte Karriere bei der BASF bestritten und war seit 2017 im Vorstand. Dort war sie unter anderem für die Region Europa zuständig. Zwischenzeitlich wurde Dubourg sogar als Nachfolgerin für Vorstandschef Martin Brudermüller gehandelt.

Medienberichten zufolge sei sie intern als Kritikerin des starken China-Engagements der BASF aufgetreten. Deshalb wird darüber spekuliert, dass dies der Grund für ihr Ausscheiden aus dem Vorstand war.