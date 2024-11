per Mail teilen

Es ist wieder soweit! Am Samstag ab 11:11 Uhr startet in Ludwigshafen zum 18. Mal die Straßenfastnacht. Ein besonderes Highlight ist dabei der Dämmerumzug mit Hexen und Musikanten.

Am Vormittag um 11:11 Uhr müssen die Narren in Ludwigshafen aber erstmal die Stadtprinzessin suchen. Alisa, die I. versteckt sich nämlich und der Große Rat zieht mit Musik und viel Tamtam durch die Straßen und Geschäfte in der City, um sie zu finden. Immer wieder ein Riesenspass für die Fastnachter, sagte Christoph Heller vom Großen Rat dem SWR.

Mit der Stadtprinzessin startet dann bereits am Mittag die Straßenfasnacht auf dem Theaterplatz. Auf einer Bühne sorgen rund 20 Vereine - von Guggemusik bis Gardetanz - für Stimmung, außerdem gibt' s reichlich was für den Appetit und gegen den Durst.

Dämmerumzug: Glühende Hexen und Guggenmusikanten



Um 17:11 Uhr setzt sich dann das närrische Highlight am ehemaligen Rathaus in Bewegung: der Dämmerumzug mit 42 Fußgruppen. Die ziehen quer durch die Stadt bis zum Theaterplatz. Dabei sind viele Kostüme der gruseligen Hexengruppen oder bunten Guggenmusikannten mit LED-Lichtern ausstaffiert. Das sieht im Dunkeln besonders schön aus, verspricht Peter Herzog vom Guggemusik-Verein "Die Huddelschnuddler", die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern.

Ludwigshafen: Narren feiern erste Straßenfastnacht der Region

Nach dem Umzug, der etwa eine halbe Stunde dauert, darf bis 21 Uhr dann noch ausgelassen weiter gefeiert werden - bei Live-Musik. Da ist sich Peter Herzog sicher. Er rechnet wieder damit, dass wie im vergangenen Jahr tausende von Närrinnen und Narren für Superstimmung sorgen.