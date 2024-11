Ludwigshafen: Mann wird bei Messerattacke schwer verletzt

per Mail teilen

Mehrere Unbekannte sollen einen 31-Jährigen in Ludwigshafen mit einem Messer attackiert haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf versuchte Tötung und sucht nach Zeugen.

Der Mann sei bei dem Angriff in der Innenstadt schwer verletzt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstag gemeinsam mit. Der 31-Jährige sei im Krankenhaus notoperiert worden, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr.

Passanten entdeckten Schwerverletzten

Den Angaben zufolge entdeckten Zeugen den Verletzten am Montagabend, als er nahe der Stadtbibliothek Ludwigshafen auf dem Boden lag. Sie alarmierten die Polizei, die den Mann eigenen Informationen nach bewusstlos und mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper vorfand.

Ludwigshafen: Mann wurde mit Messer verletzt

Der 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach den bislang durchgeführten Ermittlungen soll der Mann kurz vor 22 Uhr bei einem Baucontainer vor der Stadtbibliothek aus einer Gruppe mehrerer Personen heraus mit einem Messer verletzt worden sein.