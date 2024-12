Popschlager-Gesangsduo aus Frankenthal auf dem Weg nach oben: "Neonlicht" soll immer heller strahlen

Im Fernsehen sangen Nadine Ellrich und Julian Fiege vor Millionen von Zuschauern. Im Internet werden ihre Songs millionenfach gestreamt. Dabei kommt auch die Liebe nicht zu kurz.

Ein Problem hatten die Sängerin und der Sänger überhaupt nicht. Sie mussten ihre Köpfe nicht darüber zerbrechen, wie ihre Band heißen sollte. Ihre Plattenfirma Ariola verpasste den beiden den Namen "Neonlicht" kurz vor ihrem ersten gemeinsamen Auftritt. Das ist ähnlich wie bei der Geburt: Da kann man sich den Namen auch nicht aussuchen. "Immerhin heißen wir nicht Blaulicht oder Rotlicht" schmunzelt Julian Fiege und auch Mit-Sängerin Nadine Ellrich ist mit dem Namen zufrieden.

Vorher Einzelkämpfer - nun Duo

Die Geburt von "Neonlicht" war Anfang und Ende zugleich. Nämlich "Ende" eines Castings beim Fernsehsender ZDF. Julian hatte den Männerwettbewerb gewonnen und Nadine den Wettbewerb bei den Frauen. Der "Anfang" bedeutete: als Sieger und Siegerin ging es 2021 nicht mehr alleine auf der Bühne weiter, sondern als Duo. Zu zweit aufzutreten, war die Bedingung für den Plattenvertrag. Offenbar wollte Ariola die Schlagerszene um ein Duo bereichern.

Neonlicht singt Coverversionen und eigene Songs

Seitdem hat "Neonlicht" sieben Singles veröffentlicht. Darunter zwei erfolgreiche Coverversionen: in diesem Jahr "Die Liebe gewinnt " (Original: "Stublin´in" von Chris Norman & Suzi Quatro) und 2022 "Sie hat den Look " (Original: "The Look" von Roxette). Aktuell wird häufig von den beiden eine Version des Welthits "Last Christmas" im Stil einer Ballade gespielt, wo das Duo ausnahmsweise auf Englisch singt. Doch es gibt auch eigene Songs, zum Beispiel "Elektrisiert " von 2023. Zu sehen sind die "Neonlicht"-Songs als Musikvideos auf dem Youtube-Kanal "Mein Herz schlägt Schlager", der über 830.000 Abonnenten hat. Und auf den Streaming-Anbietern wie spotify, amazon-music oder iTunes laufen ihre Titel und werden millionenfach angeklickt.

Je kleiner das Publikum, umso aufgeregter

Im klassischen Fernsehen ist das Frankenthaler Duo Stammgast in der "Giovanni Zarella Show" im ZDF, die regelmäßig von etwa drei Millionen Zuschauern gesehen wird. Nadine ist vor solchen Auftritten ziemlich nervös. "Er beruhigt mich", sagt die 26-Jährige und meint damit Julian, der Ende November seinen 30. Geburtstag zuhause in Frankenthal-Studernheim feierte. Zwar ist der Sänger auch aufgeregt, aber es ist nicht so schlimm bei einem Millionen-Publikum. "Ich werde eher unruhig, wenn im ganz kleinen Kreis jemand sagt: 'Hol doch mal Deine Gitarre', dann mache ich das nicht so gern", gibt der ehemalige Straßenmusiker zu.

Schon früh Berufsmusiker

Nach den ersten Auftritten in einer Schülerband an der Friedrich-Schiller-Realschule Plus in Frankenthal war für Julian klar, dass er Berufsmusiker wird. Zwar hat er auf einer Abendschule das Abitur nachgeholt, aber ansonsten war die Straße seine "Bühne". Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch im österreichischen Wien. Als 16-Jähriger trat er dort mit einem Kumpel auf und war von der Stadt begeistert: "Da standen schon 300 Leute um einen herum, wenn man nur die Gitarre auspackte", erinnert sich Julian Fiege. Zu der Zeit fand er Bands wie "Bon Jovi" oder "INSX" cool.

Erst mal Rettungssanitäterin

Bei Nadine Ellrich war das anders. Zwar sah sie in Helene Fischer ihr Vorbild, doch sie sagt: "Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich meinen Weg zum richtigen Job gefunden habe". Sie lernte erst einmal einen "anständigen" Beruf als Rettungssanitäterin, was ihren Vater freute. Nach dem Gewinn des ZDF-Wettbewerbs war ihre medizinische Karriere allerdings beendet. Inzwischen ist ihr Vater ein großer Fan, auch die Musikrichtung Popschlager gefällt ihm. 2022 hat Nadine dann ihre Heimat Meiningen in Thüringen verlassen und ist in die Pfalz gezogen: "Ich hab meine Siebensachen gepackt und in der Pfalz einen Neustart gemacht", sagt sie.

Und dann kam die Liebe

In Frankenthal ist sie zunächst in eine eigene Wohnung gezogen. Doch dann wurde irgendwann aus dem Gesangsduo auch ein Liebespaar, zunächst aber heimlich. Doch dann gab es die 'Offenbarung' vor Millionen von Zuschauern. In der Zarelli-Show machten Nadine und Julian ihre Liebe im November 2023 öffentlich. "Jeden Tag und bei jedem Konzert gab es die Frage: Seid Ihr ein Paar? Das wollten wir dann nicht mehr", erzählt Julian. Nun sind die beiden unzertrennlich. "Wir können nicht ohne einander, wie siamesische Zwillinge", meint Nadine und erinnert sich an zwei Tage ohne ihren Julian in Thüringen, als sie pausenlos mit ihrem Liebsten telefonierte.

Geheime Pläne im nächsten Jahr

Ihre Karriere entwickelt sich weiter rasant. Außer den eigenen Auftritten treten die beiden als Vorgruppe auf. Und das bei Konzerten von Größen wie Juanes, Semino Rossi, Glasperlenspiel und Roland Kaiser vor Tausenden Zuschauern im Allgäu. Solche Live-Acts sind auch 2025 geplant. Weitere Pläne darf "Neonlicht" noch nicht verraten, da hat die Plattenfirma den Daumen drauf. Aber eins steht fest: der Bekanntheitsgrad des Duos aus Frankenthal ist enorm gestiegen. Wer inzwischen "Neonlicht" als Begriff in die Internet-Suchmaschinen eingibt, findet Nadine und Julian ganz oben bei den Suchergebnissen. "Da kommt nicht mehr nur der Begriff Leuchtstäbe", lacht Julian Fiege.

Konzert auf dem Hambacher Schloss

Der nächste Auftritt von "Neonlicht" ist schon bald und vor allem in der Pfalz. Es gibt am Samstag, den 14. Dezember ein 'Schlosskonzert'. Warum das so heißt: na, weil es auf dem Hambacher Schloss stattfindet und um 19 Uhr beginnt. Nadine und Julian treten dort mit zwei Begleitmusikern auf.