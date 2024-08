Leiche in Bellheim gefunden: Ist es die vermisste Seniorin?

Am Samstag vor zwei Wochen ist in Bellheim eine 84-jährige Frau verschwunden. Offenbar ist nun ihre Leiche gefunden worden.

Am Mittwoch hat sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet: Der Mann besitzt ein Gebäude in Bellheim, das er nach Polizeiangaben jedoch nur selten betritt. Er habe festgestellt, dass ein Fenster aufgebrochen wurde. Im Inneren des Gebäudes wurde die Leiche einer Frau gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die 84-Jährige handelt, die vor gut zwei Wochen als vermisst gemeldet worden ist. Zweifelsfrei geklärt sei das aber noch nicht.

Seit zwei Wochen vermisst

Die Frau ist am ist vorletzten Samstag zum letzten Mal gesehen worden. Sie wohnte in einem Seniorenheim in Bellheim. In den Tagen nach dem Verschwinden war das Gebiet um das Seniorenheim intensiv abgesucht worden, unter anderem mit Hubschraubern, Tauchern und Polizeihunden.