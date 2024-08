Erster Cannabis-Verein in Rheinland-Pfalz darf in Lambrecht anbauen

per Mail teilen

In Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) darf landesweit der erste Verein mit dem Anbau von Cannabis beginnen. Das hat das zuständige Landesamt genehmigt. Der Verein will sofort starten.

"In spätestens zwei Wochen schalten wir die ersten Lampen ein", sagt Carsten Boge. Er ist Vorsitzender der Anbaugemeinschaft SüdWest in Lambrecht - dem ersten Verein, der in Rheinland-Pfalz legal Cannabis anbauen darf.

Unter den Lampen sollen dann die ersten Cannabis-Stecklinge eines Vereins in Rheinland-Pfalz stehen. Denn die Lambrechter haben als erste die entsprechende Erlaubnis zum Anbau vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bekommen.

Wir haben wochenlang an den Anträgen gearbeitet.

Allein die Anträge zu stellen, sei sehr aufwändig gewesen, berichtet Carsten Boge. "Wir haben da wochenlang dran gearbeitet und alles ausgearbeitet. Konzepte für Hygiene, Suchtprävention und Jugendschutz. Dann Fragen wie: Wo bauen wir an? Was machen wir mit den Pflanzenabfällen? Das muss alles streng geregelt sein."

Die ersten Gerätschaften für den Anbau von Cannabis sind schon da. Mit der behördlichen Erlaubnis kann der Verein aus Lambrecht jetzt mit dem Anbau beginnen. Anbaugemeinschaft SüdWest e.V.

Ebenso streng sind die Regeln für den Konsum. Der Lambrechter Verein darf das Cannabis nur an Mitglieder herausgeben. Und die dürfen es auch nur selbst konsumieren. Dabei gelten die Regeln für Cannabis-Konsum, die mit der Legalisierung der Droge im April eingeführt wurden - beispielsweise müssen bestimmte Mindestabstände zu Schulen und Spielplätzen eingehalten werden.

Cannabis-Verein plant Anbau auf 20 Quadratmetern in Lambrecht

Außerdem hat nicht jedes Mitglied Zugang zu den Pflanzen. "Um den Anbau kümmern sich bei uns erstmal nur drei Leute", sagt der Vereinsvorsitzende Carsten Boge. Die sollen die Cannabis-Pflanzen in einer Halle züchten - auf rund 20 Quadratmetern Fläche. "Damit können wir erstmal bis zu 200 Menschen versorgen."

In dieser Halle will der Verein aus Lambrecht Cannabis-Pflanzen anbauen. Anbaugemeinschaft SüdWest e.V.

Aktuell hat der Verein rund 100 Mitglieder. Die kommen nicht alle aus Lambrecht. "Wir haben Menschen aus Speyer, aus Karlsruhe, von Ludwigshafen bis Pirmasens", sagt Carsten Boge. "Und die kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten und Bereichen."

20 weitere Cannabis-Vereine in Rheinland-Pfalz wollen anbauen

Neben dem Lambrechter Verein haben sich gut 20 weitere Vereine in Rheinland-Pfalz um die Erlaubnis beworben, Cannabis anbauen zu dürfen. Innerhalb von drei Monaten sollen die Anträge bearbeitet sein, verspricht das zuständige Landesamt.