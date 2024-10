Lebensmittelkontrolleure ziehen Bilanz

per Mail teilen

Nichts für schwache Mägen: Die Lebensmittelkontrolleure der Stadt Ludwigshafen haben nun ihre Bilanz für das Jahr 2023 vorgelegt. Dabei sind einige Fotos, die einem den Appetit verderben können.

Mehr als 1.000 Male waren die Lebensmittelkontrolleure der Stadt demnach im vergangenen Jahr im Einsatz: Sie haben in Gaststätten, Restaurants und Imbissen in die Küchen geguckt, aber auch auf Kerwen und Volksfesten die Hygiene im Blick gehabt. Außerdem stehen die sogenannten "lebensmittelrechtlichen Betriebe" auf ihrer Liste; also alles, wo Lebensmittel hergestellt und verkauft werden.

Auf den ersten Blick ist klar: Hier stimmt was nicht. Stadt Ludwigshafen

Illegale Bäckerei im Supermarkt

Das "Team Gaststätten" hat den Angaben der Stadt Ludwigshafen zufolge in dem Zeitraum 114 Strafanzeigen gestellt. In einem Supermarkt entdeckten die Kontrolleure eine illegale Fladenbrotbäckerei und eine Küche, die nicht angemeldet war. Wo das genau war, behält die Stadt natürlich für sich, aber es ist offenbar ein recht breit aufgestellter Betrieb: Im gleichen Laden fanden sich demnach auch E-Zigaretten ohne Steuerbanderole und Kautabak, der in Deutschland gar nicht verkauft werden darf.

Diese Fotos haben Lebensmittelkontrolleure vergangenes Jahr in Restaurants und Imbissen in Ludwigshafen gemacht. Stadt Ludwigshafen

Ratten in der Küche

Wo die Fotos aufgenommen wurden, mit denen die Kontrolleure ihre Arbeit dokumentieren, ist ebenfalls nicht bekannt. Sie zeigen Küchen, die vollkommen verdreckt sind und in denen Mausefallen unmittelbar neben dem Essen stehen. Manche Betriebe bekommen nach der Kontrolle Gelegenheit, sich zu bessern, für andere ist es zu spät: Bei einem asiatischen Lieferservice waren die Verstöße so schlimm, dass der ganze Betrieb dichtgemacht wurde, "wegen unhygienischer Zustände und starkem Rattenbefall in der Küche".