Trotz Schweinepest: Kreis Bad Dürkheim bereitet Drückjagden vor

per Mail teilen

In der kommenden Woche gibt es im Pfälzerwald mehrere Drückjagden. Wegen der Afrikanischen Schweinepest ist ein großer Teil des Landkreises Bad Dürkheim allerdings Sperrzone.

Die ersten beiden Jagden finden am kommenden Dienstag statt, zwischen Johanniskreuz und dem Parkplatz "Trifterlebnis-Pfad" und zwischen Speyerbrunn und Erlenbach. Eine weitere Jagd ist in der zweiten Novemberhälfte geplant.

Sperrzone und Hygienemaßnahmen

Es besteht die Gefahr, dass die Afrikanische Schweinepest weiterverbreitet wird, weil infizierte Wildschweine aufgeschreckt werden, so die Einschätzung der Kreisverwaltung. Deshalb sind Jagdreviere im nördlichen Teil des Landkreises Bad Dürkheim ausgenommen. Aber auch im Süden sollten die Teilnehmer unbedingt die Hygienevorschriften beachten. Kleidung und Jagdausrüstung, die mit Wildschweinen in Berührung gekommen sind, müssen gründlich gereinigt werden. Erlegte Wildscheine müssen in Behältern abtransportiert werden, aus denen keine Flüssigkeit auslaufen kann

Gefahren der Afrikanischen Schweinepest Die Afrikanische Schweinepest ist eine ansteckende Viruserkrankung bei Haus- und Wildschweinen, die fast immer tödlich verläuft und unheilbar ist. Es gibt keine Möglichkeit, die Schweine durch eine Impfung zu schützen. Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über kontaminierte Gegenstände wie Kleidung und Schuhe sowie Futter durch den Menschen übertragen werden. Für den Menschen und andere Tiere ist die Afrikanische Schweinepest ungefährlich.

Fuß vom Gas

Während der Jagd gilt auf den Straßen Tempo 30, weil Wild auf die Fahrbahn laufen könnte. Drückjagden finden im Herbst statt, um vor allem die Zahl der Wildschweine zu reduzieren.