Das geht am 1. Mai

Am Maifeiertag ist ja traditionell viel los in der Region. Teilweise wird auch reingefeiert. Frank Krones weiß wo…

In den Mai getanzt wird ganz häufig in der Pfalz. In Landau hat man sogar die Qual der Wahl, denn dort kann unter anderem im Haus am Westbahnhof oder im Gloria Kulturpalast in der Innenstadt in den Mai rein getanzt werden. Direkt auf dem Weingut geht das auch und zwar in Bad Dürkheim im Kelterhaus von Raßkopf-Hofmann. Am 1. Mai wird dann fleißig weitergefeiert in der Vorder-und Südpfalz. Zum Beispiel auf dem Maifest in der Ludwigshafener Gartenstadt oder beim Maipicknick im Kurpark in Bad Dürkheim, oder auf dem Handkäsfest in Lustadt. Natürlich werden auch Maibäume aufgestellt- in Landau-Wollmesheim etwa oder in Wachenheim an der Weinstraße. Fehlen dürfen morgen aber auch nicht die Feiern und Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, unter anderem in Ludwigshafen, Frankenthal und in Haßloch.