Betrunkener Autofahrer schläft in Dackenheim mitten auf der Straße ein

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend im pfälzischen Dackenheim (Kreis Bad Dürkheim) mitten auf der Fahrbahn in seinem Fahrzeug eingeschlafen. Passanten riefen die Polizei.

Wie die Polizei dem SWR sagte, war der Autofahrer von den Passanten geweckt worden. Zuvor hatten sie allerdings die Polizei verständigt, dass in Dackenheim ein Auto mitten auf der Fahrbahn steht. Als der Autofahrer trotz seiner erheblichen Alkoholisierung merkte, dass er in Schwierigkeiten steckt, versuchte er zu flüchten. Wie die Passanten später der hinzukommenden Streife berichteten, hatte er sein Auto gestartet und war aus Dackenheim heraus in Richtung Kirchheim gefahren.

Polizisten müssen Betrunkenen erneut wecken

Allerdings kam der Mann nicht weit: Die Streife fand sein Fahrzeug wenige Meter hinter dem Ortseingang in einem Graben. Und wieder war der Betrunkene eingeschlummert. Die Beamten mussten ihn erneut wecken. Ihnen schlug deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Der Fahrer gab auch zu, getrunken zu haben. Einen Alkoholtest lehnte er aber ab. Darum wurde er für eine Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Das Ergebnis steht noch aus.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert. Diese muss dann prüfen, ob der Autofahrer noch zum Fahren von PKW geeignet ist.