Atommüll-Endlager im Pfälzer Wald?

Rein theoretisch ist das schon möglich, allerdings ist darüber noch lange nicht entschieden. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat jetzt nur weitere Gebiete ausgeschlossen. Wo in Deutschland überhaupt noch ein Endlager in Frage kommt kann man in einer Karte im Internet nachschauen. In der Pfalz wäre das nur ein einziges recht kleines Gebiet westlich von Neustadt, Bad Dürkheim und Grünstadt. Hier ist im Untergrund massives, durchgängiges Gestein. Dort könnte man Höhlen schaffen, die hermetisch abgeriegelt werden können, so ein Sprecher der Enlager-Gesellschaft. Denn der Atommüll aus den Deutschen Zwischenlagern strahlt noch hunderttausende Jahre weiter. Wo dieser Müll letzten Endes hin soll, entscheidet sich frühestens 2050.