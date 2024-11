Bei den Abrissarbeiten am Rathaus-Center hat es am Mittwochmorgen einen schweren Unfall gegeben. Eine Arbeitsbühne ist abgestürzt und hat vier Arbeiter mit in die Tiefe gerissen. Es gibt Verletzte.

Durch den Unfall wurde eine Person schwer verletzt, eine andere leicht. Wie ein Polizeisprecher sagte, hat sich der Arbeitskorb in sieben bis acht Metern Höhe wohl komplett aus der Verankerung der Schienen gelöst. An diesen Schienen fährt der Korb rauf und runter. Ein Arbeiter offenbar aus stürzendem Korb geschleudert Derjenige Arbeiter, der schwer verletzt ist, ist offenbar aus dem stürzenden Korb geschleudert worden. Die anderen drei Arbeiter stürzten mitsamt dem Korb ab, was wohl ihr Glück war. Sie wurden nur leicht verletzt. Einer blieb wohl unversehrt. Gewerbeaufsicht will Ursache des Unfalls ermitteln Spezialisten der Gewerbeaufsicht der SGD Süd aus Neustadt sind vor Ort und untersuchen, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Den Schaden kann die Polizei bislang nicht abschätzen.