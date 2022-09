17-Jähriger wegen Kindesmissbrauchs in Frankenthal vor Gericht

per Mail teilen

Ein 17-Jähriger aus Neustadt soll zwei Mädchen sexuell missbraucht haben. Am Montag musste er sich deswegen am Landgericht Frankenthal verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Der eine Fall soll sich im vergangenen Jahr im September in Haßloch ereignet haben. Der Angeklagte soll an einer 13-Jährigen sexuelle Handlungen vorgenommen haben und sie auch dazu gezwungen haben, an ihm solche Handlungen vorzunehmen.

Desweiteren soll der 17-Jährige im vergangenen April in seiner Wohnung in Neustadt eine zum Tatzeitpunkt 14-Jährige vergewaltigt haben. Die Anwältin einer der Betroffenen sagte dem SWR, dass voraussichtlich beide Mädchen als Zeuginnen aussagen werden.

Angeklagter aus Neustadt ist einschlägig vorbestraft

Nach Angaben der Pressesprecherin des Landgerichts Frankenthal ist der Angeklagte bereits wegen Körperverletzung und sexueller Nötigung mit Gewaltanwendung vorbestraft. Er sitze aktuell in Untersuchungshaft und habe sich bisher noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert, so die Anwältin. Ein Gutachter sei bereits eingeschaltet worden.

Der Prozess wird vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Frankenthal verhandelt, und da der Angeklagte noch minderjährig ist, wurde die Öffentlichkeit von dem Verfahren ausgeschlossen. Es sind insgesamt sieben Verhandlungstage angesetzt.