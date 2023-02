14-Jähriger aus Frankenthal wegen Sexualstraftaten verurteilt

per Mail teilen

Ein 14-Jähriger ist vom Landgericht Frankenthal unter anderen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zweieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden.

Die Verhandlung vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts fand hinter verschlossenen Türen statt - unter anderem, weil der Angeklagte so jung ist. Laut Gerichtssprecherin sahen die Richter es als erwiesen an, dass der Jugendliche im Frühjahr und Sommer 2022 Mädchen und Frauen in Frankenthal und Mannheim sexuell belästigt und berührt hatte.

Demnach hat der 14-Jährige unter anderem einer 21-Jährigen einfach an den Hintern gefasst haben. Zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren ist er in ein Treppenhaus gefolgt und hat sie dort sexuell belästigt.

Zudem hat der Jugendliche ein siebenjähriges Mädchen zu sexuellen Handlungen aufgefordert und das Kind auf unanständige Weise angefasst.

Vom Vorwurf der versuchten Vergewaltigung frei gesprochen

Vom Vorwurf, versucht zu haben, eine Prostituierte zu vergewaltigen, weil sie nicht mit ihm schlafen wollte, sprach das Gericht den Jugendlichen mangels Beweisen frei.

Der Jugendliche ist voll schuldfähig. Ein psychologischer Sachverständiger hatte in der Persönlichkeit des Minderjährigen keine Gründe gesehen, die für eine verminderte Schuldfähigkeit sprechen, so das Gericht.

In die Jugendstrafe von zweieinhalb Jahren ist eine andere Jugendstrafe wegen Diebstahls und Sachbeschädigung eingeflossen.