Nach dem Landesrechnungshof fordern nun auch Eltern von behinderten Kindern, dass das Finanzgebaren der Kreuznacher Diakonie geprüft wird. Es geht um den Verdacht, dass das Sozialunternehmen Steuergeld für Behinderte nicht im Sinne der Betroffenen verwendet.

Bislang haben sich sieben Eltern an den SWR gewandt. Sie und ein ehemaliger leitender Arzt der Diakonie sagen: Der Betrag, den das Land Sozialunternehmen für die Betreuung von Behinderten zahlt, würde seit Jahren steigen. Trotzdem würden bei der Kreuznacher Diakonie Leistungen immer weiter reduziert. Der Verdacht: Das Geld für Behinderte wird teils verwendet, um anderswo Finanzlöcher zu stopfen. Diesen Verdacht hatte ein Finanzvorstand der Kreuznacher Diakonie selbst befeuert, in dem er in einem Zeitungsinterview gesagt hatte, dass Gewinne - unter anderem aus Behindertenwerkstätten - genutzt wurden, um Defizite bei den Kliniken auszugleichen.

Die Diakonie spricht von einem Missverständnis - die Äußerungen seien in einen falschen Zusammenhang gesetzt worden. Den Rechnungshof, die Eltern und den Arzt überzeugt das nicht. Sie fordern, dass das Land den Sachverhalt prüft - was die zuständige Behörde bislang aber ablehnt.