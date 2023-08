per Mail teilen

Hunderttausende Autofahrerinnen und Autofahrer in Rheinland-Pfalz müssen sich darauf einstellen, dass sie bald mehr für ihre KFZ-Versicherung zahlen müssen. Eine Neubewertung des Unfallrisikos führt in vielen Zulassungsbezirken zu einer neuen Einstufung bei den sogenannten Regionalklassen. Das zeigt die neue Regionalstatistik des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft (GDV), die am Donnerstag veröffentlicht wurde.