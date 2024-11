per Mail teilen

Am Freitag hat es auf der B9 bei Sinzig im Kreis Ahrweiler zwei schwere Unfälle gegeben. Ein Autofahrer fuhr auf einen Traktor auf und überschlug sich; ein anderer kam mit seinem Wagen ins Schleudern.

Gleich zwei Unfälle haben sich innerhalb kürzester Zeit auf der B9 bei Sinzig (Kreis Ahrweiler) in Fahrtrichtung Koblenz ereignet. Dabei sind laut Polizei zwei Autofahrer schwer verletzt worden.

Lange Sperrung wegen Auffahrunfall

Zunächst übersah ein Autofahrer in Höhe der Ahrbrücke in Sinzig einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Traktor. Nahezu ungebremst fuhr das Auto laut Polizei auf den Traktor auf, der zur Seite stürzte. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer soll laut Polizei nach Alkohol gerochen haben. Sanitäter brachten ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B9 musste in Fahrtrichtung Koblenz für mehrere Stunden gesperrt werden, um die Fahrzeuge zu bergen.

Zweiter Unfall während Bergung

Nur eine Dreiviertelstunde später kam ein Autofahrer auf der B9 zwischen Sinzig und Bad Breisig in einer S-Kurve ins Schleudern. Er prallte in die Leitplanke und wurde ebenfalls schwer verletzt. Auch hier entstand Totalschaden am Auto.

Die Leitplanke wurde aus der Befestigung gerissen und ragte in die Gegenfahrbahn, ein weiteres Auto wurde durch Trümmerteile beschädigt. Die B9 musste in Richtung Koblenz auch in diesem Bereich für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden.